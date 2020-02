Bimbo di cinque anni salva l'intera famiglia da un incendio

BARTOW COUNTY - Si è svegliato nella camera da letto avvolta dalle fiamme e, mantenendo la calma, ha salvato l'intera famiglia dall'incendio che stava divampando. Non si tratta di un pompiere professionista, ma di un bambino di cinque anni.

È successo a Bartow County, in Georgia, dove ben otto membri di una famiglia stavano tranquillamente dormendo quando, a causa di una presa elettrica sovraccarica, è scoppiato un incendio. Il primo a svegliarsi è stato Noah Woods, ragazzino di cinque anni che si trovava nella sua camera da letto in compagnia della sorellina di appena due anni. Allertato dal fumo e dalle fiamme, è riuscito a mantenere i nervi saldi, prendendo la sorella e portandola fuori dall'unica finestra accessibile. Ha poi recuperato il cane di famiglia, ed è corso a chiedere aiuto ai vicini, con i quali è riuscito ad allertare e far uscire tutti dall'edificio in fiamme. All'arrivo dei pompieri, Noah e altri quattro membri della famiglia sono stati controllati per ustioni minori e intossicazione da fumo.

Il Capo dei vigili del fuoco di Bartow Country, Dwayne Jamison, ha dichiarato alla CNN che aveva già visto dei casi dove dei bambini hanno avvertito le proprie famiglie. Tuttavia, «vedere un bimbo di cinque anni essere così vigile e cosciente in una situazione simile è straordinario». Jamison ha poi aggiunto che il dipartimento riconoscerà Noah come pompiere onorario di Bartow County e che gli verrà consegnato un premio salvavita, solitamente dedicato ai soccorritori professionisti.