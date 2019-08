Nike sotto pressione, rivede le politiche sulle atlete in maternità

NEW YORK - Nike rivede le proprie politiche per le atlete incinte: i loro compensi e i loro bonus non potranno essere ridotti per 18 mesi, ovvero per otto mesi di gravidanza e per i 10 mesi successivi.

«Le atlete e i loro manager riceveranno una conferma scritta sulla politica di Nike», afferma un portavoce del colosso sportivo. Fino al 2018 Nike prevedeva solo fino a 12 mesi per le atlete.

La revisione delle politiche di Nike segue le polemiche contro la società da parte di più atlete nel corso degli ultimi mesi. Molte sono uscite allo scoperto e hanno denunciato la mancanza di tutele in caso di maternità nei contratti siglati con Nike. Fra queste la mezzofondista Alysia Montano, che ha denunciato il trattamento ricevuto da Nike sul New York Times.