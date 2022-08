La notte delle Perseidi e lo "sgambetto" della Luna piena

Tuttavia, per aggirare il problema può essere allora indicato giocare d'anticipo puntando ad esempio nulle notti del 9 o del 10 agosto oppure attendere il tramonto della Luna, nelle ultime ore della notte. "In quelle date - ha detto Masi - una volta tramontata la Luna, la parte finale della notte, fino all'alba, offrirà per almeno un'ora le condizioni di visibilità migliori, anche per ragioni astronomiche".