Con i turisti torna anche il festival delle scimmie

LOPBURI - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è tornato il Festival delle scimmie a Lopburi, in Thailandia. I turisti non hanno esitato ad affollare le vie della città.

In totale, stando a quanto riferisce Reuters, per la festa sono stati spesi circa 3'000 franchi per due tonnellate di frutta e verdura da offrire alle scimmie. I primati vengono ringraziati per aver fatto la loro parte nell'attrarre i turisti in città, offrendo loro veri e propri banchetti a base di banane, ananas e non solo. Sui tavoli apparecchiati è stato offerto alle scimmie anche il durian, frutto gigante dall'odore intenso.

Da novembre i turisti hanno fatto pian piano ritorno in Thailandia, grazie alle regole meno severe del governo. Si stima che solo nel mese in corso siano giunti più di 100'000 visitatori nel Paese, pari alla somma di tutti i mesi precedenti del 2021.

AFP