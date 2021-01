Malgrado le misure anti-covid organizzano un matrimonio con 400 invitati

LONDRA - La polizia ha fatto ieri irruzione e interrotto una festa di matrimonio con 400 ospiti nel nord di Londra, una delle città attualmente più colpite dal coronavirus.

Lo riporta la Bbc, che racconta come gli organizzatori hanno cercato di occultare tutto al meglio, coprendo le finestre e tentando di non fare troppo rumore.

Tuttavia, la polizia londinese è riuscita comunque a scoprire il party illegale alla scuola ebraica ortodossa Yesodey Hatorah Senior Girls' School, e ha fatto irruzione nell'edificio, causando un fuggi-fuggi generale.

«Questa è stata una violazione completamente inaccettabile», ha detto al portale britannico Marcus Barnett, a capo della polizia metropolitana di Londra, «le persone in tutto il paese stanno facendo sacrifici, non ci sono scuse per questo tipo di comportamento».

Per gli organizzatori, la multa sarà di almeno 10'000 sterline per aver violato le misure anti-coronavirus, mentre altri ospiti colti in flagrante sono stati multati per 200 sterline.

Il sindaco del distretto di Hackney, Philip Glanville, ha detto di essere «profondamente deluso» che la festa di matrimonio abbia avuto luogo, nonostante «il numero di vite che sono già state perse, sia nella comunità ebrea-ortodossa che in tutto il distretto».

A Londra, lo ricordiamo, vige un rigido lockdown, durante il quali viene chiesto ai cittadini di uscire di casa solo per motivi di prima necessità.