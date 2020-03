Restate a casa, lo dicono anche le piramidi

IL CAIRO - Uno dei monumenti in cui gli egiziani più si identificano e che identifica il loro Paese all'estero sono senz'altro le piramidi di Giza. Ed è proprio sulla più grande di esse che, lunedì sera, sono stati proiettati delle raccomandazioni e dei messaggi di ringraziamento in relazione all'emergenza coronavirus.

"Restate a casa", "State al sicuro", "Grazie a coloro che ci tengono al sicuro" e "Tutti uniti" si leggeva in arabo e in inglese sulla Piramide di Cheope illuminata per l'occasione di rosso. L'iniziativa - ha sottolineato il ministro del Turismo e dei Beni culturali egiziano Khaled al-Anani come riporta al-Masry al-Youm - voleva essere un incoraggiamento per gli egiziani e «per tutti i popoli del mondo» per affrontare questi tempi difficili e per ringraziare chi è attivamente impegnato nella lotta al virus.

Le Piramidi di Giza, la più antica delle quali ha quasi 5000 anni, sono regolarmente le protagoniste di spettacoli di suoni e luci. Al momento l'Egitto conta più di 650 casi di contagio confermati e più di 40 decessi.

keystone-sda.ch / STF (KHALED ELFIQI)