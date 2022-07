Lode al cervelas

Quest’insalata non fa parte della tradizione ticinese, ma ogni svizzero che si rispetti dovrebbe assaggiarla almeno una volta nella vita. E preparata in casa ha tutto un altro fascino! I protagonisti sono cervelas, formaggio, «Gürkli» (cetriolini) e cipolle. Semplice, no? In Svizzera interna, ognuno ha la propria regola per il taglio degli ingredienti, per quale tipologia di formaggio usare, per la presenza o meno di cipolle e per il condimento.