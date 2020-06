Rinfrescante felicità a portata di cucchiaio

Le coppe gelato sono parte integrante della storia dei dessert svizzeri e ancora nel XXI secolo sono un’opzione perfetta per chiudere alla grande un pasto o per godersi una rinfrescante pausa pomeridiana. Quando le fragole sono di stagione, non c’è nulla di meglio di una Coupe Romanoff. Fragole fresche, coulis di fragole, gelato alla vaniglia e panna montata: cosa si può volere di più? Un altro classico che dovreste assolutamente assaggiare è la Coupe Hot Berry. Basta versare lamponi caldi sul gelato alla vaniglia e voilà, pronto. Naturalmente potete anche usare i mirtilli al posto dei lamponi o anche entrambi. Utilizzate un goccio di vino rosso o di kirsch per un bel flambé. Con meno zucchero c’è sulle bacche, con più la coppa sarà rinfrescante.

A proposito: il gelato fatto in casa non è per nulla difficile da preparare anche senza macchina dei gelati. Mescolare bene è molto importante. Una volta trovato il metodo giusto, potrete sorprendere i vostri ospiti con mille gusti speciali come ad esempio un cremoso gelato al basilico con cioccolato bianco (cfr. ricetta). Il gelato fatto in casa dovrebbe essere lasciato riposare in frigorifero prima di essere gustato così che possa raggiungere la giusta consistenza cremosa. Molte ricette delle coppe gelato hanno già più di cento anni. La Coupe Nesselrode con gelato alla vaniglia e vermicelles, che prende il nome dal diplomatico Karl Robert Graf von Nesselrode, è stata servita per la prima volta durante il congresso di Vienna (1814-15). Il creatore della ricetta è Marie-Antoine Carême, uno degli chef più famosi del tempo.

Le coppe con sorbetto e frutta fresca o macedonia sono particolarmente rinfrescanti. Le albicocche sono perfette per questo tipo di coppe ma anche i frutti tropicali come ananas, mango e frutto della passione. Grazie a noci e a pezzetti di frutta secca è inoltre possibile dare un tocco croccante alle vostre creazioni.



Ricetta: Gelato al basilico con cioccolato bianco

