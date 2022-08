«Di quali titoli di studio dispongono i docenti di Scuola Media?»

BELLINZONA - L'allarme sulla tendenza ad assumere docenti senza diploma per porre rimedio all'ormai atavica mancanza d'insegnanti formati è stato lanciato ieri da diverse associazioni del settore. A preoccupare, in particolar modo, è la «qualità dell'insegnamento» che potrebbe risentirne. Una preoccupazione che fa sua anche Edo Pellegrini che oggi, sul tema, ha inviato un'interpellanza urgente al Consiglio di Stato chiedendo in particolar modo «di quali titoli di studio» dispongano i docenti di Scuola Media in Ticino. «I genitori ticinesi - sottolinea il deputato - hanno il diritto di sapere che qualifiche hanno i docenti dei loro figli».