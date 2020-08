«Il Covid ha mostrato diverse lacune»

Pedagogia, psicologia e sociologia. Caricamento in corso ... Una nuova opzione specifica... serve? Sì, c'è effettivamente una lacuna No, sono materie da approfondire ad un livello di studi superiore Non so [{"keyQ":"q_myh6od"}] Vota Risultati Una nuova opzione specifica... serve? Sì, c'è effettivamente una lacuna 43% (98 voti) 43% No, sono materie da approfondire ad un livello di studi superiore 47% (108 voti) 47% Non so 10% (22 voti) 10% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1455381,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1039832","title":"Pedagogia, psicologia e sociologia.","questions":{"q_myh6od":{"a":{"a_d4vih8":"Sì, c'è effettivamente una lacuna","a_v7zz9l":"No, sono materie da approfondire ad un livello di studi superiore","a_0xw3k":"Non so"},"q":"Una nuova opzione specifica... serve?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Il Covid deve, in un certo senso, fare scuola. L'emergenza in Ticino, scrive oggi il Partito comunista, ha mostrato «una serie di lacune» e «limiti di preparazione» nell'ambito della gestione sociale, dei processi educativi e delle «reazioni psicologiche di fronte alle difficoltà collettive». Ed è in quest'ottica che i deputati Ay e Ferrari hanno presentato una mozione che chiede di creare un'opzione specifica ad hoc nei percorsi di studio liceali.

Un'opzione, in altre parole, «imperniata su discipline umanistiche e sociali come la pedagogia, la psicologia e la sociologia». Un indirizzo di questa natura, spiegano i due deputati comunisti, «oltre ad ampliare il ventaglio formativo a disposizione degli allievi, fornisce conoscenze e competenze che possono essere utili per gli studenti indipendentemente da quale sarà il loro indirizzo formativo universitario».

Attualmente, materie come la pedagogia e la psicologia sono inserite nei percorsi di studio solo come opzioni complementari. Una «lacuna paradossale», rimarcano Ay e Ferrari, che attraverso la mozione chiedono di «dare finalmente spazio a un settore fondamentale della società contemporanea troppo spesso sottovalutato».