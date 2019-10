Tutti alle urne, c'è tempo fino a mezzogiorno per votare

BERNA - L'attesa sta per finire: alle 12.00 chiudono le urne e sin dal primo pomeriggio si comincerà a conoscere la sorte toccata agli oltre 4600 candidati in corsa per un posto nel nuovo parlamento svizzero. Sono quasi il 23% in più rispetto a 4 anni fa.

La composizione del Consiglio nazionale dovrebbe essere nota verso mezzanotte salvo guasti informatici, mentre per il Consiglio degli Stati, dove è particolarmente elevato il numero di partenze, occorrerà aspettare ancora alcune settimane per avere i dati definitivi, dopo i secondi turni.

I primi risultati dei piccoli cantoni arriveranno già nel primo pomeriggio. Ma solo l'elenco dei 200 eletti alla Camera del popolo (da scegliere su 511 liste) potrà chiarire se c'è stata l'attesa onda verde e indicarne la portata.