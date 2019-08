Via altri posteggi? «Solo per eventuali motivi di sicurezza»

LUGANO - A Lugano non saranno soppressi altri parcheggi in favore di piste ciclabili o posti moto se non per eventuali questioni di sicurezza. A confermarlo è il Municipio che, rispondendo ad un’interrogazione sottoscritta da una dozzina di componenti del gruppo leghista in consiglio comunale, sottolinea nel dettaglio come «sopprimere altri parcheggi se non per motivi di sicurezza e per garantire le dimensioni legali minime degli stessi».

Per quanto concerne l’offerta di spazi per i veicoli a due ruote, l’Esecutivo spiega che «alla luce del continuo aumento dell'uso di biciclette, in particolare di e-bike, il Municipio, ad inizio anno, ha incaricato uno studio d'ingegneria di realizzare un progetto per la scelta dei dispositivi di sosta.

Allo stesso, giunto quasi alla conclusione, farà poi seguito lo studio per il Piano dei punti di sosta.