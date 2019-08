«Un edificio insipido al posto di uno storico»

GERRA GAMBAROGNO - «A fine mese la casa storica del Lido di Gerra Gambarogno sarà demolita per lasciare spazio alla confusione e a un’architettura poco rispettosa del luogo». Il preludio dell’interpellanza di Cleto Ferrari è chiaro: l’idea del nuovo Lido non è buona.

Per Ferrari si tratta di «uno dei luoghi pubblici più belli e suggestivi del Gambarogno» e il nuovo progetto «distruggerà tutto per lasciare spazio alla solita struttura cubica e insipida».

Ferrari contesta inoltre le funzioni previste per il nuovo lido: «All’interno della prevista nuova struttura in una regione a vocazione turistica i metri quadri adibiti allo snackbar saranno inferiori agli attuali già molto modesti - scrive al Municipio -. Nel previsto lido di Gerra vi troverà spazio anche il deposito della chiesa, una sala multiuso e lo spazio per i sub (uno spazio apposito esiste già ad Alabardia) sarà più grande dello snackbar».

Le domande dell'interpellanza:

La casa storica del bagno spiaggia si unisce in modo squisito al resto del nucleo e alla bellezza naturale del luogo. Essendo uno stabile a più piani funge anche da riparo agli spazi ricreativi e logicamente rumorosi del bagno spiaggia evitando conflitti con le numerose abitazioni adiacenti e con la chiesa. Già solo per questo fatto varrebbe la pena di conservarla. Avete valutato questo aspetto? Mettendo uno stabile seminterrato non ritenete di togliere un poco la dovuta intimità e la discrezione a questo spazio pubblico, aprendolo visivamente e acusticamente a tutte le abitazioni presenti ad est? Non pensate di generare conflitti? Di verde naturale poi nel Gambarogno non ne manca e il lago si vede senza problemi. Non ritenete che le numerosi funzioni previste nella nuova struttura finiscano con banalizzarla?

Deposito della chiesa, locale sub più grande dello snack bar, sala multiuso. Non sarebbe stato meglio rafforzare il carattere di bagno spiaggia e di ristorazione coinvolgendo anche i due ristoratori ancora presenti a Gerra?

Gerra conta più dell’80% di residenze secondarie. Non sarebbe meglio adibire lo stabile unicamente a lido se vogliamo trasformare i letti freddi in letti almeno tiepidi? Non sarebbe stato meglio prevedere anche una serie di cabine da affittare ai fruitori del bagno spiaggia essendo la maggior parte delle residenze secondarie discoste e sulla collina? In altri lidi l’offerta di cabine deposito è molto apprezzata. Inoltre malauguratamente il parere del Cantone è volto a diminuire i posteggi disponibili per cui il tutto si complica ulteriormente.

Considerata l’importanza storica dell’edificio che andate a demolire, avete chiesto un parere all’Ufficio cantonale dei beni culturali?

Quale redditività vi attendete da questo investimento di 1,2 MIO CHF?

In Municipio siede il rappresentante del Comune nell’Organizzazione turistica del Lago Maggiore. L’Organizzazione turistica ha potuto valutare questo progetto?