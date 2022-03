Contro il guard rail e poi fuori strada

BELLINZONA - Una Toyota Aygo è la protagonista di un incidente verificatosi questa mattina, attorno alle 11, sull'autostrada A2 in direzione nord.

Per cause poco chiare il veicolo, giunto all'altezza di Moleno, è prima andato a sbattere contro il guard rail, per poi finire in un prato.

Sul posto sono intervenute la carrozzeria di servizio, che si è occupata del recupero dell'utilitaria, e la polizia per i rilievi di rito.

Non sono note le condizioni del conducente.

FVR / M. Franjo