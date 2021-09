Pompieri in via Bustelli, incendio in una lavanderia

La strada è stata chiusa. Sul posto sono accorsi i pompieri, un'ambulanza e alcuni agenti di polizia

Il picchetto dei pompieri di Locarno è dovuto intervenire questa mattina, poco prima delle 10.45, a causa della presenza di fumo proveniente dalle finestre di una cantina in uno stabile abitativo a Locarno, in via Francesco Antonio Bustelli. A causa dell'incendio la strada è stata completamente chiusa al traffico.