Fumo, ma i pompieri risolvono in fretta

CLARO - Un principio di incendio presso una carrozzeria a Claro, sulla cantonale, ha richiesto questo pomeriggio l'intervento dei pompieri di Bellinzona.

Giunti sul posto, i militi hanno in poco tempo risolto il problema che, dalle prime informazioni raccolte, non avrebbe causato particolari danni.

Sul posto sono giunte anche la polizia cantonale, per i classici rilievi di rito, e la comunale per il disciplinamento del traffico, limitato per la durata dell'intevento a una corsia aperta in senso alternato. In via precauzionale è intervenuta anche la Croce Verde di Bellinzona, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

FVR / M. Franjo