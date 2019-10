Sbanda, si rovescia e si ferisce in modo serio

BIOGGIO - Avrebbe riportato ferite serie, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il protagonista di un rocambolesco incidente avvenuto questo pomeriggio, attorno alle ore 15.30, in via Molinazzo a Bioggio.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, l'automobilista stava circolando, a bordo di una Opel immatricolata in Ticino, in direzione di via Mulini. Giunto all'altezza del sottopassaggio dell'autostrada A2, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo. Dopo aver sbandato l'auto si è rovesciata sul tetto finendo contro il manufatto in cemento.

Come detto il conducente ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano, intervenuto con un'ambulanza, un'automedica ed il veicolo comando. Dopo aver ricevuto le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

Sul posto è giunta anche la Polizia, per gli accertamenti del caso. Via Molinazzo è stata chiusa per agevolare i soccorsi e consentire agli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale di effettuare i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rescue Media