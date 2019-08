Finale di black out con incendio nel Basso Mendrisiotto

MORBIO INFERIORE - La seconda notte senza corrente è stata decisamente meno tranquilla per gli enti di intervento del Basso Mendrisiotto.

Nonostante il black out sia terminato con largo anticipo rispetto a quanto previsto (attorno alle 2.30 rispetto alle 6.00), alle 2.40 i pompieri sono dovuti intervenire in uno stabile commerciale in viale Serfontata a Morbio Inferiore a causa di un incendio. Apparentemente, l'origine delle fiamme non dovrebbe comunque essere collegata al ritorno della corrente.

Sul posto si sono precipitati i militi del centro di soccorso del Mendrisiotto, che in forze hanno domato le fiamme cercando di contenere i danni e di evitare che le stesse si propagassero al resto dello stabile.

Sul posto, a titolo precauzionale, sono giunti anche i soccorritori del SAM anche se non dovrebbero esserci né feriti, né intossicati.

Sarà compito dell'inchiesta di polizia fare luce sulle cause che hanno causato il sinistro.

Rescue Media