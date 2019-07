In viaggio sull'auto rubata, fermato un 35enne

SAN BERNARDINO - Alla guida di un'auto rubata. E pure senza patente. L'uomo, un 35enne, è fermato lunedì pomeriggio, durante un pattugliamento del traffico, dalla polizia cantonale grigionese.

Gli agenti, intercettata la vettura rubata la stessa mattina a Baden/AG, hanno fermato il veicolo sulla semiautostrada A13 a San Bernardino.

Il conducente, come riferito, circolava malgrado fosse privo della licenza di condurre in quanto già ritirata in precedenza. Al momento del controllo, è stato giudicato inabile alla guida. Per questo motivo è stato posto sotto custodia preventiva e in seguito, su ordine medico, ricoverato presso una clinica psichiatrica.

Ulteriori accertamenti inerenti le modalità del furto, sono tutt'ora in corso con la Polizia Cantonale del canton Argovia.