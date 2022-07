«Il tunnel è fondamentale, ma ci sono ancora problemi irrisolti»

LUGANO - Da quel tunnel transitano in media 25.000 veicoli al giorno. La galleria Vedeggio-Cassarate compie dieci anni di vita. Ed è tempo di bilanci. Al Centro Studi Villa Negroni di Vezia le autorità espongono un consuntivo che sa di bicchiere mezzo pieno. Anche se non si può dimenticare come gli ingorghi continuino a persistere. Così come non ci si può scordare che l'uscita verso Cornaredo è ancora provvisoria. «La galleria da sola – sottolinea Michele Foletti, sindaco di Lugano – non poteva risolvere la questione dell'aumento esponenziale della mobilità. Dovremmo però chiederci come sarebbe oggi Lugano senza questo tunnel».