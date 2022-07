Il grande simulatore che ti fa sentire in sala operatoria: guarda il video

Si rischia di morire – Il truck, protagonista di un tour europeo, rappresenta un simpatico esempio di formazione "a domicilio". Con gli specialisti del settore che non si trovano a doversi recare a un convegno, ma che al contrario ricevono gli aggiornamenti sulle nuove tecniche a poche decine di metri dal loro posto di lavoro. «I pazienti più a rischio sono gli over 60 che fumano, che soffrono di ipertensione arteriosa o che hanno famigliarità ereditaria con questo tipo di problema. La prevenzione è importantissima. Ed è importante sapere di avere una determinata predisposizione. Perché nell'80% dei casi chi è vittima inconsapevole di un aneurisma all'aorta addominale rischia la vita».



Maschi più colpiti delle femmine – L'aorta è la più grande arteria del corpo umano. E passa appunto anche dall'addome. Le stime indicano che l'incidenza dell'aneurisma toracico corrisponda a 6 casi ogni 100.000 persone per anno, con un rapporto tra maschi e femmine di circa 4 a 1. Alessandro Robaldo, chirurgo vascolare, spiega: «Qui si simula tutto come se ci si trovasse veramente in sala operatoria durante un intervento. Per il nostro sistema sanitario è importantissimo conoscere le nuove tecniche di lavoro che la scienza ci mette a disposizione».