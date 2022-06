Ecco perché si è fermato (per ora) il cantiere dei sogni

CASLANO - Ma che succede a quel villaggio da favola? In effetti il cantiere del Sun Lake City di Caslano, progetto che fa sognare a occhi aperti, sembra fermo da mesi. E la questione non è passata inosservata. Cosa sta accadendo attorno a quei 26.000 metri quadrati? Perché dopo la costruzione delle prime sedici casette, non si va avanti? Il complesso ne prevederebbe 82. Lella Angileri, consulente della Sit Immobiliare, agenzia che si occupa di piazzare le abitazioni, è chiara. «Gli investitori sono seri. Non sono di certo scappati. Si è deciso di vendere o affittare le prime sedici casette prima di proseguire».



Le difficoltà – Secondo alcuni, tuttavia, la fase di vendita non sarebbe stata semplice. Anzi. Complici i problemi economici legati alla pandemia molti interessati hanno rinunciato, per ora, ad abitare nel Sun Lake City. «Eppure si tratta di abitazioni di qualità e davvero a buon mercato – precisa Angileri –. Da quando si è optato anche per l'affitto le cose vanno decisamente meglio. E pensare che abbiamo ricevuto centinaia di richieste dalla Svizzera interna, da parte di persone che volevano acquistare un edificio come casa secondaria. Purtroppo questa eventualità è stata da subito esclusa».