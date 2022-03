Covid, 15 nuovi ricoveri e oltre 2'400 positivi

BELLINZONA - Sono 2'419 (venerdì erano 1'107) i test risultati positivi al Coronavirus in Ticino nelle ultime 72 ore. A zero invece i decessi.

In ospedale - Nei nosocomi ci sono 15 pazienti Covid in più (erano 117), per un totale di 132, di cui 9 (erano 12) si trovano in cure intense.



Gli anziani - Nelle case di riposo si contano 43 nuovi casi, due ospedalizzazioni e 38 guarigioni. Gli infetti salgono così a 145 in tutto, divisi in 22 diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di venerdì scorso, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,7% tra gli over65 (i dati erano gli stessi anche lo scorso lunedì).

