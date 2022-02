Nessun decesso e 1'367 positivi nel weekend

BELLINZONA - Continua l'evoluzione epidemiologica al ribasso per quanto riguarda i contagi che ha contraddistinto il Ticino nelle ultime settimane. L'Ufficio del medico cantonale questa mattina ha infatti comunicato 1'367 nuove infezioni nelle ultime 72 ore (455 di media al giorno). L'andamento positivo si evince pure confrontando questi dati a quelli delle settimane appena trascorse: nell'ultima la media di contagi giornalieri era di 565, nella seconda di febbraio era 686, nella prima 914, mentre nell'ultima di gennaio si erano toccati i 1'245 contagi di media al giorno.

In ospedale - Anche durante il weekend non si segnalano nuove vittime da imputare al virus. Il computo totale dei decessi resta quindi fermo a 1'118. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate scendono invece a 84, undici in meno rispetto a tre giorni fa. Otto di loro si trovano in terapia intensiva (come venerdì).



Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a giovedì 17 febbraio, riportano che il 72% della popolazione è ora completamente vaccinato (due dosi oppure persone guarite dal Covid-19 e vaccinate con una sola dose). Il 45,1% ha ricevuto anche il richiamo, percentuale che si eleva al 78,3% tra gli over-65. Le dosi finora somministrate in Ticino sono 667'476.