Quelli che... continuano a tenerla

LUGANO - Il tanto atteso "liberi tutti" è arrivato. Da oggi la mascherina non è più necessaria in negozi, ristoranti, istituzioni culturali e altre strutture aperte al pubblico e manifestazioni. Per strada, a dire il vero, obbligatoria non lo era già da un po'... Eppure in tanti continuano a indossarla.

Sbadataggine oppure prudenza? In realtà ognuno pare avere le proprie ragioni, come dimostra un breve sondaggio tra le vie del centro di Lugano. C'è chi si dimentica di toglierla uscito da un negozio, ma anche chi la tiene per paura del virus. Non manca pure chi, arrivando dalla vicina Italia, è talmente abituato a portarla sempre e comunque da continuare a farlo anche quando potrebbe farne a meno. Infine vi è chi sceglie di farne un uso alternativo e, alla stregua di un indumento, la indossa semplicemente per... tenersi al caldo.