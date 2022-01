Nessun distretto sfugge ai radar

BELLINZONA - Altro venerdì, altro elenco dei radar. Come di consueto, la Polizia cantonale ha comunicato le località in cui sono previsti controlli della velocità nel corso della prossima settimana, che toccheranno tutti i distretti del cantone.

Tanti radar nelle città, meno nelle valli. Il più controllato si conferma essere di nuovo il Luganese (Pregassona, Castagnola, Savosa, Porza, Vezia, Torricella, Sala Capriasca, Paradiso, Gentilino, Morcote, Gravesano, Agno, Bioggio, Sureggio, Tesserete, Comano, Cureglia e Pezzolo). A seguire ci sono il Locarnese (Locarno, Verscio, Magadino, Vogorno, Losone, Tenero, Gordola, Minusio, Ascona, Brissago, Brione sopra Minusio), il Bellinzonese (Cadenazzo, Gudo, Sementina, Castione, Sant'Antonino e Bellinzona) e il Mendrisiotto (San Pietro, Mendrisio, Stabio e Morbio Inferiore).

Poco più di una manciata invece i controlli della velocità mobili in programma nei restanti distretti. Tre in Riviera (Biasca, Cresciano e Iragna); due in Leventina (Polmeno e Lavorgo) e solamente uno a testa per i distretti di Blenio (Malvaglia) e Vallemaggia (Gordevio).

Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche sei rilevamenti della velocità semi-stazionari nelle località di Bodio, Ranzo, Locarno, Monteceneri, Melano e Balerna. Sono invece esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come i controlli effettuati sulla rete autostradale.