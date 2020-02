Integralmente in vigore la Legge sull'apertura dei negozi

BELLINZONA - La tanto discussa Legge sull'apertura dei negozi rimane integralmente in vigore. A precisarlo è la Divisione dell'economia del DFE, che a seguito della decisione del Tribunale federale di non accordare l’effetto sospensivo ad alcune norme della Legge ne ricorda i principali aspetti.

Nuovi orari d'apertura - Il quadro normativo in vigore prevede, su tutto il territorio cantonale e per tutto l’anno, nuovi orari di apertura dal lunedì al venerdì fino alle 19.00 (giovedì fino alle 21.00), il sabato fino alle 18.30 e la domenica fino alle 18.00.



Alcolici banditi - Per i negozi che sottostanno alla legge, il divieto di vendere bevande alcoliche oltre i normali orari d’apertura.



Regioni turistiche - Per quanto riguarda le regioni turistiche, per i negozi fino a 200 m2 sarà possibile aprire quando il diritto federale permette di occupare il personale.

Il DFE ricorda infine che il Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio, dichiarato di forza obbligatoria, è pure esso in vigore.