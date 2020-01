Trasporti pubblici, rimborsi confermati per il 2020

PARADISO - Il Municipio di Paradiso ha confermato per il 2020 le misure relative ai titoli di trasporto sui mezzi pubblici che prevedono il rimborso al 50% per gli abbonamenti annuali e mensili, e del 40% per i biglietti ordinari e Ape Card.

Secondo l’ordinanza municipale - consultabile sul sito del Comune -, l’incentivo viene dato ai cittadini svizzeri e stranieri con permesso C e B (escluso il permesso B/soggiorno per formazione) domiciliati da almeno 3 anni, presentandosi agli sportelli dei servizi finanziari con un documento d’identità e i biglietti, rispettivamente abbonamenti e titoli di trasporto originali, mentre per i titoli emessi con SwissPass con il giustificativo di pagamento. Saranno rimborsati i titoli la cui emissione non sia superiore ai trenta giorni dalla data in cui l’utente si presenta agli sportelli.

L’importo complessivo è di 260'000 franchi. I rimborsi saranno concessi fino a esaurimento della cifra, entro il 31 dicembre 2020.