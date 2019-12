A Natale va di moda la Bir-Brulé

CUGNASCO–GERRA – «Il pubblico è ancora un po’ diffidente. Ma poi una volta che qualcuno l’assaggia, se ne innamora». Parole di Richi Bozzini, giovane responsabile del birrificio Bozz di Cugnasco-Gerra. Lui è uno di quei produttori locali che ha deciso di cavalcare il nuovo trend natalizio che da qualche anno impazza nei mercatini. Quello della Bir-Brulé. «Funziona come per il Vin-Brulé. Solo che al posto del vino ci si mette la birra».

Un fenomeno che tira – Nella Svizzera italiana quello che fa Richi non è di certo un “unicum”. La Bir-Brulé tira. Perché è particolare e gustosa. Anche un po’ curiosa. E i vari birrifici ne approfittano, giustamente. «Però ognuno ha la sua ricetta», spiega il giovane imprenditore. Nel caso specifico è mamma Silvana a dettare le regole. E ci svela i suoi segreti davanti alle telecamere. «Zucchero, arance, cannella, mele, uvette – elenca la signora, con un sorriso radioso –. Poi si fa bollire la birra per una decina di minuti. Il risultato è ottimo».

Gradazione alcolica – Da buona mamma, Silvana pensa anche alla gradazione alcolica. «Che con la bollitura della birra viene portata praticamente al minimo. Insomma, è difficile che ci si ubriachi con la Bir-Brulé». Dettaglio curioso, infine. «Chi la acquista – dice Richi – preferisce solitamente togliere i pezzi di frutta dal bicchiere. Lo trovo strano perché in realtà in quella maniera è proprio squisita. Ma i gusti sono gusti e non li discuto».

In memoria del fratello – La famiglia Bozzini, che ha dedicato il birrificio al fratello di Richi, appassionato di birra artigianale morto qualche anno fa in seguito a una malattia, è presente a varie manifestazioni natalizie, e non. «Tra cui il mercato di Locarno e la Piazza Natalizia di Cugnasco-Gerra. Salute a tutti», conclude Richi.

