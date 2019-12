Paolo Conte in concerto a Lugano il 25 giugno 2020

LUGANO - Giovedì 25 giugno 2020 Paolo Conte inaugurerà, con uno straordinario concerto in Piazza della Riforma, la decima edizione di LongLake Festival.

Uno show che celebra i cinquant’anni di “Azzurro”, il brano - interpretato allora da Adriano Celentano - che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Conte sarà accompagnato a Lugano da grandi musicisti: Nunzio Barbieri (chitarra acustica ed elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni, tastiere), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere), Daniele Dall’Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba, piano), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pizianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico, chitarra Elettrica), Luca Velotti (sax

soprano, sax tenore, sax contralto, sax Baritono, clarinetto).

Una serata in cui si potranno ascoltare brani composti da Conte in epoche differenti dagli anni Novanta ai giorni nostri. Il concerto è presentato da MyNina Spettacoli e LongLake Festival in collaborazione con LAC. Lo scorso anno fu Francesco De Gregori ad aprire in musica la rassegna estiva luganese.

Apertura prevendita da mercoledì 4 dicembre alle ore 10. Ingresso a partire da 99.90 franchi. Biglietti in vendita sul sito del LAC e su Biglietteria.ch.