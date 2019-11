Una star del calcio per i diplomi ai nuovi manager

LUGANO - È stato Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale, a consegnare il Diploma del CAS in Management dello Sport e degli Eventi SUPSI 2018/2019 ai 15 partecipanti al percorso di formazione.

I diplomati, a conclusione del loro percorso di 16 giornate di formazione, hanno avuto la possibilità di assistere a una ulteriore lezione speciale sulla leadership e il lavoro di squadra tenuta per l’occasione proprio da Fabio Capello e moderata dalle domande degli studenti del nuovo bachelor SUPSI in Leisure Management.

A coordinare lo speciale evento è stato Alessandro Siviero, responsabile di entrambi i corsi. «Abbiamo unito due anime della formazione SUPSI, la formazione continua e la formazione di base, in una lezione speciale per gli studenti che, al termine del loro percorso in management dello sport e degli eventi, hanno potuto celebrare il loro traguardo insieme agli studenti all’inizio di un nuovo Bachelor in Leisure Management e si sono messi in gioco stimolando l'ospite d’eccezione con le opportune domande. Da parte nostra rivolgiamo un grazie particolare a Fabio Capello che ha messo a disposizione con grande generosità la sua esperienza e i suoi consigli sulla leadership e la gestione dei gruppi interagendo con particolare dedizione alle domande dei nostri studenti».

I diplomati CAS SUPSI in Management dello Sport e degli Eventi, sono: Alessia Baroni, Nadia Brusorio, Patrick Donati, Juan José Ferrà, Sabina Ferreri Martucci, Tiziano Galli, Francesca Leoni, Carlos Lopes, Fabio Omini, Elisabeth Razynskas, Damian Risi ,Joël Rossetti, Deborah Scanzio, Luca Tavoli, Giada Tironi.