Solo qualche pioggia all'orizzonte

LUGANO - Aria umida in arrivo. E anche qualche pioggia. Tuttavia il tempo sostanzialmente mite di questo autunno ormai inoltrato non sarà stravolto nei giorni a venire.

Per le giornate di oggi e di domani, infatti, è previsto ancora sole. Solo a partire da domani sera si affaccerà qualche nube, presagio di alcune piogge che potrebbero iniziare a cadere nella notte su martedì.

È proprio tra martedì e le prime ore di mercoledì, che si dovrebbero concentrare la maggior parte delle precipitazioni della prossima settimana. Non mancherà pure qualche temporale in serata con il limite delle nevicate che si attesterà attorno ai 2800 metri, in calo alla sera fin verso i 2400 metri.

Da mercoledì e per i giorni a seguire il tempo tornerà generalmente stabile con temperature che lambiranno ancora i 20 gradi. Abbastanza alte per la metà di ottobre. Il prossimo fine settimana? A così lungo termine l'attendiblità delle previsioni diventa bassa, ma ci si aspetta ancora qualche pioggia. L'ombrello, in ogni, caso, è sempre meglio avercelo dietro.