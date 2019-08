La tassa sul sacco sbarca (anche) in Gambarogno

GAMBAROGNO - La tassa sul sacco dei rifiuti sbarca anche in Gambarogno. Da domenica primo settembre, infatti, tutti i residenti nel Comune dovranno utilizzare i nuovi sacchi ufficiali di colore azzurro. «Essi - precisa il Municipio in una nota - possono essere acquistati

presso i Servizi finanziari comunali e lo sportello comunale di Contone, come pure in diversi punti vendita autorizzati sparsi sul territorio comunale». Il sacco da 35 litri costerà 95 centesimi, ovvero il prezzo minimo stabilito dal Consiglio di Stato.

L'obiettivo del Municipio è quello di diminuire i quantitativi smaltiti annualmente, incentivare la separazione dei rifiuti e limitare gli abusi. «In questo modo - precisa ancora l'Esecutivo - auspichiamo di diminuire anche i costi annuali a carico della comunità per questo servizio che ammontano oggi a oltre 1,7 milioni di franchi».

Il Municipio precisa pure che saranno istituti servizi di informazione e sensibilizzazione per l’utenza sul corretto utilizzo dei numerosi EcoCentri ed EcoPunti presenti sul territorio, i quali dispongono di soluzioni per la raccolta differenziata di vetro, alluminio, latta, PET,

carta e rifiuti verdi.

È stata pure implementata l’Applicazione gratuita “Junker”, disponibile per iOS e Android, che contiene utili informazioni per l’utenza nell’ambito della differenziazione dei rifiuti.