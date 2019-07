I Jamiroquai si prendono Piazza Grande

LOCARNO - Ci si è divertiti ieri sera in Piazza Grande a Locarno. La penultima serata del Moon & Stars ha visto il ritorno dei Jamiroquai che per la quarta volta hanno portato sul palco locarnese tutte le sfumature “acide” del loro funk ritmico, intonando una hit dopo l’altra - dall’intramontabile “Space Cowboy” a “Little L” - e conquistando la folla.

L’atmosfera positiva e di festa che si respirava in quel di Locarno non è stata però solo merito della band di Jay Kay. Prima che lui (e il suo stravagante copricapo luminoso) raggiungessero il palco, ci hanno infatti pensato il soul caldo e la voce di Joss Stone - che ha proposto alcuni dei suoi maggiori successi, come “Right To Be Wrong” e “Supa Dupa - a scaldare Piazza Grande.

L’edizione 2019 di Moon & Stars si concluderà questa sera con il concerto esclusivo dei Patent Ochsner con Stephan Eicher, due leggende della musica svizzera.

Tipress