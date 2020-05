«Il numero AVS come chiave universale»

BERNA - In futuro, il numero AVS potrebbe diventare una sorta di "passe partout" in grado di rendere più efficienti e celeri i processi amministrativi. Un progetto in tal senso del Consiglio federale è stato accolto dalla Commissione delle istituzioni politiche degli Stati, benché senza grande entusiasmo (7 voti a 4).

La CIP-S è scettica infatti circa il rapporto costi-benefici del progetto e il reale vantaggio per i cittadini, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari.

Il messaggio governativo dello scorso autunno prevede un utilizzo più ampio e controllato del numero AVS, ciò che dovrebbe agevolare le autorità nello svolgimento dei loro compiti.

Secondo l'esecutivo, utilizzare tale numero come identificatore personale permetterebbe di aggiornare in modo automatico, rapido e preciso gli attributi personali, quali cognome, nome o stato civile, e di ridurre l'onere amministrativo per il trattamento dei dati.

Con un unico elemento identificativo sarebbe possibile reperire la serie di dati giusta, per esempio se il cognome e il nome sono identici o nel caso di nomi con grafie diverse. Si possono inoltre evitare scambi d'identità che causano costose operazioni di correzione e spiacevoli conseguenze per gli interessati.

Il tutto non dovrebbe pregiudicare la sicurezza dei sistemi d'informazione di Confederazione, Cantoni e Comuni. Chi è autorizzato a utilizzare il numero AVS dovrà garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Il numero AVS è utilizzato già oggi quale identificatore personale, soprattutto nell'ambito delle assicurazioni sociali. Può essere impiegato anche al di fuori di esse, se ciò è esplicitamente previsto da una base legale federale, cantonale o comunale.

L'attuale numero AVS a 13 cifre è stato introdotto nel 2008. Si tratta di un identificatore che, contrariamente a quello precedente, non contiene alcuna informazione personale. È generato in modo casuale, è univoco e rimane invariato per tutta la vita.