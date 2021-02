Läderach si espande negli Usa e rileva 34 negozi

GLARONA - Läderach, uno dei più rinomati portabandiera del cioccolato svizzero di qualità, fa affari negli Stati Uniti, rilevando i contratti di affitto di 34 negozi gestiti prima di oggi da una diretta concorrente, la belga Godiva.

L'operazione, della quale non sono stati comunicati i dettagli finanziari, è stata finalizzata il giorno di San Valentino, ovvero domenica. L'apertura dei 34 negozi a marchio Läderach è prevista entro l'estate «se non prima», si legge nel comunicato stampa diffuso dall'azienda di Glarona. Non si tratta dell'esordio nel mercato statunitense: sono già presenti quattro punti vendita nel nord-est del Paese, che si uniscono a quella che viene definita «un'eccellente domanda online a livello nazionale» dal Ceo Johannes Läderach. Che aggiunge: «Questi nuovi negozi sono una perfetta opportunità per condividere la gioia di un fresco cioccolato dalla Svizzera con tutti gli estimatori da costa a costa» degli Usa.

Läderach produce esclusivamente in Svizzera ma è sempre più diffusa nel mondo, a quasi 60 anni dalla fondazione avvenuta nel 1962. Sono più di 100 i punti vendita in Svizzera, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, senza contare la rete di partner in Asia e Medio Oriente.