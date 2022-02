Guida in contromano sull'A1, muore dopo uno scontro frontale

BERNA - Un 70enne in contromano sull'autostrada A1 è morto ieri sera nei pressi di Wangen an der Aare (BE) in seguito a una collisione frontale con un veicolo che circolava normalmente sulla corsia di sorpasso. Il suo occupante ha riportato «ferite da lievi a medie», ha indicato stamani in un comunicato la polizia solettese. È infatti a questa polizia cantonale che compete il tratto di A1 nei pressi della località bernese di Wangen an der Aare.

La centrale d'allarme ha ricevuto verso le 21.30 la segnalazione di un automobilista in contromano, che circolava in direzione di Zurigo, tra l'area di servizio Deitingen Nord, in territorio solettese, e l'uscita di Wangen an der Aare.

Stando allo stato attuale delle indagini, il guidatore poco dopo si è scontrato lateralmente con due vetture che circolavano normalmente sulla corsia di destra in direzione di Berna. Circa 150 metri prima dell'uscita di Wangen an der Aare, si è poi verificata una collisione frontale con un'auto in arrivo sulla corsia di sorpasso. Il suo occupante è stato ricoverato all'ospedale con un'ambulanza.

A causa dell'incidente, l'autostrada A1 tra Niederbipp (BE) e Wangen an der Aare è rimasta chiusa fino alle 4.00. Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla polizia solettese in collaborazione con il ministero pubblico regionale bernese dell'Emmental-Oberaargau.





KAPO SO