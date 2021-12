Grindelwald, deceduto il 16enne caduto sulle piste a Natale

GRINDELWALD - Un belga di 16 anni è morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente sugli sci avvenuto a Grindelwald (BE) il giorno di Natale. Il giovane turista era caduto su una pista demarcata nella zona del Männlichen per motivi sconosciuti.

Il decesso è stato comunicato oggi tramite una nota dalla polizia bernese. A suo giudizio, non vi sono indicazioni del coinvolgimento di terzi nella vicenda.

Un soccorritore aveva prestato i primi aiuti alla vittima, allertando poi i servizi d'emergenza. L'adolescente era in seguito stato trasportato dalla Rega in ospedale, dove è però morto ieri a causa delle serie lesioni subite alla testa.