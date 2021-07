LOSANNA - La stazione ferroviaria di Losanna è stata evacuata dalla polizia nel primo pomeriggio a causa di due valigie abbandonate. Sul posto è intervenuta una squadra di artificieri.

Un portavoce della polizia ha precisato all'agenzia di stampa Keystone-ATS che è la procedura normale in questi casi. Non è ancora chiaro per quanto tempo la stazione rimarrà inagibile.

I treni in partenza da Ginevra diretti a Berna, Basilea o Zurigo sono stati deviati via Bienne e quelli per Friburgo via Yverdon.