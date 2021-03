Cham, le fiamme divorano un appartamento

CHAM - Un appartamento è andato completamente distrutto venerdì sera in una palazzina a Cham, nel canton Zugo, a causa di un incendio divampato sul balcone.

L'allarme è scattato attorno alle 20.30. L'intervento tempestivo dei pompieri non ha permesso si salvare l'abitazione. Fortunatamente, i due inquilini - trasportati in ospedale per sintomi di un'intossicazione da fumo - non avrebbero riportato altre gravi conseguenza.

La causa che ha innescato l'incendio, si legge in una nota della Polizia cantonale di Zugo, non è ancora stata determinata, mentre l'ammontare dei danni è stato stimato in circa 100mila franchi.

Polizia cantonale - Zugo