Assalto al portavalori, malviventi in fuga senza bottino

OLTEN - Due sconosciuti armati e con indosso cappello e mascherina hanno attaccato questa mattina un furgone portavalori a Olten (SO). I malviventi sono fuggiti, ma senza bottino.

La polizia solettese, intervenuta immediatamente, ha avviato un'importante operazione di ricerca.

L'attacco è stato sferrato poco prima delle 10.00, ha indicato la polizia cantonale solettese: i malviventi, che palavano tedesco con accento straniero, hanno minacciato il conducente del mezzo blindato puntandogli contro un'arma e chiedendo la consegna del denaro.

Non riuscendo nel loro intento sono fuggiti in auto, precisa la polizia cantonale. Di età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono tuttora in fuga nonostante un'importante operazione di ricerca. Gli sforzi congiunti delle forze di polizia di Soletta, Argovia, Berna e Basilea Campagna, così come quelli della polizia dei trasporti, delle guardie di frontiera e della fedpol, finora non hanno avuto successo.