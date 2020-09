Nascosti nel cespuglio per sfuggire alla polizia

ZUGO - Non è servito a nulla nascondersi in un cespuglio: nelle prime ore di venerdì a Zugo due presunti ladri d'automobili sono finiti in manette, dopo che avevano tentato di sfuggire alla polizia.

L'accoppiata (si tratta di due algerini di 22 e 26 anni) erano stati notati da una pattuglia di polizia mentre si aggiravano in maniera sospetta attorno a un'auto parcheggiata. E nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati per un controllo, i due si sono dati alla fuga. Una fuga che è terminata, appunto, in un cespuglio.

È emerso che i due si trovano in Svizzera illegalmente. E nei loro confronti è stata emessa una sentenza per soggiorno illegale e impedimento di atti dell'autorità. Per il più anziano, che aveva già dei precedenti, è scattata una detenzione di 100 giorni. Mentre il 22enne è stato condannato con una pena pecuniaria di diverse centinaia di franchi.