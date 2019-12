Hanno fatto saltare in aria un altro bancomat

SAN GALLO - Un tremendo boato ha squarciato la tranquilla nottata dei cittadini di Schwarzenbach (SG). La provenienza? Una banca del centro che - tra le 00.30 e la 1.30 - è stata assaltata da due uomini incappucciati e vestiti di nero.

I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat posto all'entrata dell'istituto, si sono impadroniti del bottino - al momento la somma rubata non è stata precisata - e hanno fatto perdere le loro tracce nella notte fuggendo a piedi in direzione della zona industriale di Niederstetten.

Quello di Schwarzenbach è il secondo colpo dalle modalità (molto) simili messo in atto nel canton San Gallo in meno di una settimana. Lo scorso 12 dicembre due ladri - probabilmente un uomo e una donna - avevano infatti fatto saltare in aria un bancomat a Sevelen per poi far perdere le proprie tracce. Al momento non è possibile stabilire se dietro all'esplosione di Schwarzenbach ci siano i novelli "Bonnie e Clyde".

L'imponente dispositivo messo in atto dalla polizia cantonale di San Gallo - in collaborazione con i colleghi di Turgovia - non ha infatti avuto l'esito sperato. I due assaltatori sono sempre uccel di bosco e per questo motivo le autorità hanno chiesto l'aiuto a eventuali testimoni.

I danni materiali provocati dall'esplosione ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Polizia Canton San Gallo