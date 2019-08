Gadmertal: morta la donna, illeso l'uomo

BERNA - Una donna è morta a causa di una frana staccatasi stamane poco prima delle 10.40 nella Gadmertal (BE), nei pressi del Triftbrücke, un ponte tibetano che consente di raggiungere una capanna alpina.

La donna, che non è stata ancora identificata, è stata colpita dai massi, mentre l'uomo che l'accompagnava nella gita è rimasto illeso, indica oggi la polizia cantonale bernese in una nota. I soccorritori, giunti numerosi sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista.

Parecchie persone, che si trovavano nella regione hanno dovuto essere rimpatriate in elicotteri della Rega, di Air-Glaciers e di Swiss Helikopter. Il sentiero, che era rimasto chiuso per diverse ore per consentire ai geologi di fare i dovuti accertamenti, è stato nel frattempo riaperto.

La polizia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause esatte dell'incidente.