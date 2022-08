Si accende il dibattito sul divieto dell'allevamento intensivo

Imposta preventiva

Infine, arrivando all'ultimo tema in votazione, la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (il progetto prevede di esentare dall’imposta preventiva le obbligazioni svizzere) è invece al momento l'unico tema che non raccoglie una maggioranza (30% di sì, 51% di no) - anche se quasi un quinto degli intervistati non ha ancora in chiaro l'argomento e non sa come voterà.