«Due impieghi a tempo pieno? Soltanto imbrogliando»

Lavoro Caricamento in corso ... Quanti lavori hai? Uno, a tempo pieno. Uno, part-time. Più di un lavoro, tutti part-time. Due lavori, entrambi al 100%. Sono disoccupato. [{"keyQ":"q_827p3s"}] Vota Risultati Quanti lavori hai? Uno, a tempo pieno. 57% (201 voti) 57% Uno, part-time. 15% (53 voti) 15% Più di un lavoro, tutti part-time. 11% (38 voti) 11% Due lavori, entrambi al 100%. 6% (21 voti) 6% Sono disoccupato. 12% (42 voti) 12% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1578547,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1356017","title":"Lavoro","questions":{"q_827p3s":{"a":{"a_nfjaz9":"Uno, a tempo pieno.","a_pcdcu":"Uno, part-time.","a_af0q21":"Più di un lavoro, tutti part-time.","a_p2ziys":"Due lavori, entrambi al 100%.","a_799kp":"Sono disoccupato."},"q":"Quanti lavori hai?","t":"0"}}}

ZURIGO - Due impieghi a tempo pieno, nascondendolo però ai rispettivi datori di lavoro. È un fenomeno che sta prendendo piede negli Stati Uniti, in particolare con la diffusione del telelavoro. Tra le proprie mura domestiche è infatti più facile svolgere una doppia attività senza che nessuno lo scopra. Lo si evince dal sondaggio “Resume Builder”, di cui ha riferito la NZZ.

Secondo il rilevamento, che durante lo scorso autunno ha interpellato 1'200 persone negli Stati Uniti, il 69% degli intervistati aveva due impieghi. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori part-time. Ma il 37% ha detto di avere due impieghi a tempo pieno. E quattro su dieci affermano di guadagnare in entrambi i lavori più centomila dollari all'anno.

Qual è la situazione in Svizzera? L'Ufficio federale di statistica fa sapere che nel quarto trimestre dello scorso anno erano circa 360'000 le persone che svolgevano più di un lavoro. Si trattava di 220'000 donne e di 140'000 uomini. Dieci anni prima, erano complessivamente circa 289'000. Non è però noto quante siano le persone con più lavori non dichiarati.

Il fenomeno di lavorare per più aziende è dunque presente anche in Svizzera, afferma l'esperta di risorse umane Ursula Bergundthal. Tuttavia non si tratta di una tendenza legata alla diffusione del telelavoro, così come negli Stati Uniti. Da noi sono molto diffusi gli impieghi temporanei e freelance.

«Ma non si dovrebbe comunque lavorare più del 100%» dice Bergundthal. Si tratta di una situazione accettabile soltanto in casi eccezionali, per esempio se un indipendente deve dare seguito a più incarichi con poco preavviso. E c'è il rischio di burnout. Per l'esperta è chiaro: «Avere due lavori a tempo pieno non è possibile senza imbrogliare». Lo conferma anche l'avvocato Marie-Caroline Messerli (vedi box sotto).

I casi finiti in tribunale - Più lavori non dichiarati. Un caso simile è di recente finito sulle scrivanie della procura di Zugo. Si trattava di un 33enne che effettuava la consegna di merci, lavorava per un centro fitness e allo stesso tempo percepiva anche un'indennità di disoccupazione. In quanto aveva nascosto entrambe le sue attività professionali, è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa di 1'450 franchi.

A Basilea nei confronti di una donna di 45 anni è invece stata stabilita una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, oltre a una multa di 210 franchi. Il motivo? Aveva due lavori a tempo pieno. E nei confronti di un'azienda si era data malata, in modo di poter lavorare per l'altra.