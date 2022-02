«Più visibilità alle donne»

COIRA - Sui palchi, sui giornali e in televisione sono spesso gli uomini a dare il loro punto di vista sul mondo. I Grigioni non ci stanno e, attraverso banche dati di esperte su varie tematiche, vogliono aiutare a trovare la donna adatta a cui rivolgersi.

L'Ufficio retico di coordinamento per le parti opportunità vuole insomma fare in modo che si possa facilmente trovare la donna giusta per fare parte di organi, rilasciare interviste o prendere parte a dibattiti, si legge in un comunicato odierno.

Esperte di vari settori, come possono essere scienza, tecnologia, ricerca o media, sono a disposizione e le banche dati - consultabili all'indirizzo www.stagl.gr.ch/expertinnen-netzwerke - renderanno più facile trovarle.

«La molteplicità intellettuale e culturale è necessaria e un fattore chiave a tale scopo è costituito dal coinvolgimento delle esperte con le loro idee innovative», sottolineano le autorità grigionesi.