Anche Liguria, Toscana e Campania tra le zone a rischio

BERNA - Dall'8 marzo molti Paesi e regioni saranno aggiunti alla lista delle zone a rischio che comporta l'obbligo di quarantena per chi giunge in Svizzera. Fra i Paesi confinanti, solo l'Italia e l'Austria sono interessate.

Per quanto riguarda l'Italia sono stati inclusi nell'elenco Molise, Abruzzo, Campania, Liguria e Toscana che vanno ad aggiungersi alle altre cinque regioni che già figuravano sulla lista (vedi box). Per l'Austria le nuove zone a rischio sono invece la Carinzia, la Bassa Austria e la Stiria. La Francia rimane rappresentata da otto regioni, mentre nessun Land tedesco è presente sulla "lista nera" di Berna.

Anche l'elenco delle nazioni si sta allungando a dismisura e ora sono addirittura 37 i Paesi presenti. Le new entry dell'odierno aggiornamento dell'Ufsp sono Antigua e Barbuda, Barbados, Cile, Kuwait, Lussemburgo, Maldive, Moldavia e Perù.

Ricordiamo che per finire sulla "lista nera" elvetica un Paese deve avere un'incidenza – negli ultimi 14 giorni – superiore di 60 casi per centomila abitanti rispetto a quella Svizzera. Un altro motivo per finire su questo elenco è la presenza di varianti potenzialmente più contagiose in una determinata nazione, ad esempio il Regno Unito per la variante inglese, o il Brasile per quella brasiliana.



Di seguito tutte le nazioni e le regioni presenti sulla "lista nera" di Berna: