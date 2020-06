I commercianti: «Togliete le distanze sociali»

Shopping Caricamento in corso ... Lo scorso 11 maggio i negozi hanno potuto riaprire: sei già andato a fare shopping? Certo, non aspettavo altro Sì, ma soltanto dopo un paio di settimane No, penso che sia ancora troppo presto No, ormai mi sono abituato allo shopping online Altro [{"keyQ":"q_g527rj"}] Vota Risultati Lo scorso 11 maggio i negozi hanno potuto riaprire: sei già andato a fare shopping? Certo, non aspettavo altro 19% (196 voti) 19% Sì, ma soltanto dopo un paio di settimane 30% (307 voti) 30% No, penso che sia ancora troppo presto 28% (293 voti) 28% No, ormai mi sono abituato allo shopping online 14% (144 voti) 14% Altro 9% (95 voti) 9% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1442419,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1008835","title":"Shopping","questions":{"q_g527rj":{"a":{"a_dkv0a5":"Certo, non aspettavo altro","a_vndwog":"Sì, ma soltanto dopo un paio di settimane","a_dmzxpe":"No, penso che sia ancora troppo presto","a_aj4zs":"No, ormai mi sono abituato allo shopping online","a_w38wtj":"Altro"},"q":"Lo scorso 11 maggio i negozi hanno potuto riaprire: sei già andato a fare shopping?","t":"0"}}}

BERNA - Le misure di protezione nel commercio al dettaglio devono essere allentate per evitare seri danni al settore. La Swiss Retail Federation - l'associazione dei dettaglianti - chiede quindi all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di adeguare i provvedimenti visto il costante calo dei contagi.

In particolare i commercianti vogliono abrogare la distanza minima di due metri fra le persone, ispirandosi a quanto avviene in Germania (un metro e mezzo) e in Austria (un metro). L'UFSP ha già previsto di eliminare la norma riguardante la superficie minima (una persona ogni 10 metri quadrati) nel piano di protezione in vigore dal 6 giugno, pure criticata dal settore.

Un freno alla ripresa - Secondo un sondaggio interno all'associazione, la frequenza dei clienti si è normalizzata solo lentamente e le attuali regole di distanziamento sono un freno alla ripresa. Un'indagine nel ramo dell'abbigliamento ha evidenziato che la clientela è rimasta stabile rispetto all'anno precedente solo in un quarto delle aziende, mentre nelle altre è diminuita in alcuni casi fino al 50%. L'intero segmento era ancora ad alto rischio, sottolinea la Swiss Retail Federation in un comunicato.

Settore a rischio con SwissCovid - I dettaglianti temono inoltre che l'applicazione SwissCovid «provochi ulteriori danni alle aziende già gravemente colpite dalle misure di lotta contro la pandemia del coronavirus». Questo strumento di tracciamento potrebbe decretare l'isolamento per un gran numero persone come misura precauzionale. Anche i dipendenti che lasciano il posto di lavoro senza essere stati effettivamente contagiati sono invitati a mettersi volontariamente in quarantena se l'applicazione rileva contatti con persone infette.

«L'improvvisa partenza o l'assenza prolungata dal luogo di lavoro di dipendenti non solo impone ulteriori vincoli organizzativi ai negozi, ma può, nel peggiore dei casi, paralizzarne alcuni e quindi compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento», scrive la Swiss Retail Federation. L'associazione, come altre organizzazioni padronali, esige quindi che vengano adottate misure adeguate per ridurre il numero di «falsi allarmi».