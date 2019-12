Clima, il sindaco di Losanna: «Abbonamento ai mezzi a 100 franchi per i giovani»

LOSANNA - Per ridurre le emissioni di CO2 andrebbe introdotto un abbonamento generale a 100 franchi per i giovani fino ai 25 anni. È quanto propone Grégoire Junod, sindaco socialista di Losanna, in un'intervista concessa a "Le Matin Dimanche", in cui critica l'eccessivo costo dei trasporti pubblici elvetici.

Secondo Junod, il dibattito sul clima non può limitarsi a nuove tasse. «C'è bisogno anche di provvedimenti positivi, che colleghino ecologia e sociale», afferma sull'edizione odierna del domenicale romando.

Se si continua così, avverte il politico, i mezzi pubblici saranno presto un prodotto di lusso. A suo avviso, starebbe alla Confederazione assicurare il finanziamento di un abbonamento a prezzo ridotto per i più giovani. Il costo di questa ipotetica misura ammonterebbe "probabilmente a diverse centinaia di milioni".

Una cifra di cui tuttavia Berna può e deve farsi carico, sottolinea Junod. La Confederazione realizza infatti utili per miliardi di franchi e deve contribuire se vuole fare del clima un tema in grado di mobilitare il Paese.

Il sindaco di Losanna si dice convinto che pure le persone residenti in regioni periferiche e che sono obbligate a spostarsi in automobile approfitterebbero di questa offerta. Un abbonamento a 100 franchi è attrattivo, anche per un piccolo numero di tragitti, insiste Junod.